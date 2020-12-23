الرياضة تستعد لإطلاق وحدات تطوير الأعمال بمراكز الشباب " POP"

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للمشروعات) متابعة كافة التجهيزات والاستعدادات اللازمة لإطلاق وحدات تطوير الاعمال بمراكز الشباب " POP" من خلال عقد سلسلة اجتماعات تنسيقية مع مسئولي مبادرة "رواد النيل" التى يرعاها البنك المركزى المصرى وذلك في إطار الاستعداد لقيام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بافتتاح ثلاث وحدات مع بدء العام الجديد 2021.

تهدف "وحدات تطوير الاعمال" الى دعم رواد الاعمال واصحاب المشروعات متناهية الصغيرة والصغر وتزويدهم بخدمات غير مالية وذلك من خلال تقديم العديد من الخدمات الهامة وتتمثل في خدمة تكوين فكرة مشروع جديد، تأسيس مشروع جديد، تيسير التسجيل والحصول على تراخيص النشاط، دراسة الجدوى، تيسير الحصول على خدمات التمويل، خدمة التحليل والتقييم المالى، التشبيك مع مختلف الجهات والمؤسسات المشاركة بالمبادرة، علاوة على خدمات نشر المعرفة والبيانات المتاحة حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخدمات تدريب وبناء القدرات وورش العمل.

وجدير بالذكر، سيتم افتتاح وحدات تطوير الاعمال بمراكز شباب الجزيرة والشيخ زايد والتجمع الأول كمرحلة أولى بقطاع القاهرة الكبرى، وسيتم التوسع فى إنشاء تلك الوحدات كمرحلة ثانية .