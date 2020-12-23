تهديدات بعقوبة قاسية.. ليفربول يظهر العين الحمراء لـ محمد صلاح.. خاص

أظهر مسئولو نادي ليفربول الإنجليزي العين الحمراء للنجم المصري محمد صلاح، بعد تصريحات الأخير بدون إذن في إحدى الصحف الإسبانية بعقوبات قاسية في الطريق حال تكرارها.

وقال جاريث بيكنيل الصحفي الإنجليزي بصحيفة ميرور البريطانية في تصريحات خاصة لصدى البلد: " مسئولو ليفربول لم يغضبوا من حديث محمد صلاح مع احدى الصحف الإسبانية على الإطلاق ".

وتابع : " لكن تحدثوا معه عقب مباراة كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي وطالبوا اللاعب بالتركيز مع زملائه في الفريق وأن يلتزم الصمت وهددوا اللاعب المصري بعقوبات قاسية حال تكرارها قد تصل إلى خصم راتبه لمدة أسبوع بالكامل".

واختتم: " تحدثوا معه أيضًا بشأن تجديد تعاقده مع الفريق، على أن يزيد راتبه الأسبوعي إلى 350 ألف جنيه إسترليني بدلًا من 200 ألف جنيه إسترليني".

وكان محمد صلاح قد أجرى حوارا صحفيًا مع صحيفة أس الإسبانية والذي أكد من خلاله أنه غير سعيد في ليفربول في الفترة الحالية، عقب واقعة شارة القيادة.

حيث رفض الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أن يعطي للفرعون المصري شارة القيادة في مباراة ميتيلاند الدنماركي في دوري ابطال أوروبا وفضل ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن للفريق مما أغضب مو صلاح.

ويلتقي فريق ليفربول نظيره ويست بروميتش في الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي على ملعب الأنفيلد في المباراة القادمة .