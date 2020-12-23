نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات جديدة عن وفاة دييجو ماردونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف التقرير الطبي الذي تم إجراؤه في إطار التحقيق في وفاة دييغو أرماندو مارادونا، أنه لم يكن هناك كحول ولا مخدرات في جسد أسطورة كرة القدم الأرجنتيني الراحل، ولكن كان هناك تواجد لأدوية مختلفة لعلاج صحته الجسدية والعقلية، حسبما أفادت مصادر قضائية.

أصدر مكتب المدعي العام في سان إيسيدرو، المسؤول عن القضية التي تسعى إلى تحديد ما إذا كان هناك أي نوع من الممارسات الخاطئة فيما يتعلق بصحة وعلاج مارادونا، الذي توفي في 25 نوفمبر بسبب سكتة قلبية، بياناً الثلاثاء بعد تلقي تقرير السموم والتشريح المرضي للجثة.

ومن بين هذه الأدوية، تبرز عقاقير لعلاج نوبات الصرع، ومضادات للاكتئاب، بالإضافة إلى أدوية ضد أمراض أخرى جسدية.

وتوفي مارادونا عن عمر 60 عاماً في منزله ببوينس آيرس، حيث كان يتعافى من عملية جراحية خضع لها لعلاجه من تجمع دموي في المخ في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، من بين أمراض أخرى، وبعد الوفاة بدأ تحقيق لتحديد ما إذا كان هناك أي تقصيرفي علاجه.