نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سونيديب في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق الأهلي، ضيفا ثقيلا على حساب منافسه سونيديب بطل النيجر، اليوم الأربعاء 23 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، في إطار منافسات ذهاب دور ال32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

واستقر المدرب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، على التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته امام سونيديب بطل النيجر :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي وآليو ديانج ومحمود كهربا وجيرالدو وصلاح محسن

خط الهجوم : محمد شريف.

يذكر أن النادي الأهلي قد حقق الفوز في المباراة الماضية قبل تلك المواجهة أمام فريق غزل المحلة، بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في الدوري العام.