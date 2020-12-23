نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ المواجهات (المصرية - النيجرية) قبل موقعة الأهلي وسونيديب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستهل فريق الأهلي رحلة الدفاع عن لقبه الإفريقي بمواجهة قوية ضد فريق سونيديب بطل النيجر، اليوم الأربعاء، على ملعب الأخير، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا (2020 / 2021).

وتنطلق مباراة الأهلي ضد سونيديب بطل النيجر في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، اليوم الأربعاء، وستذاع المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الرسمي لمباريات البطولات الإفريقية.

تاريخ مواجهات الأندية المصرية مع أندية النيجر في البطولات الإفريقية ليس كبيرًا، حيث سبق وجمعت أندية البلدين مواجهة وحيدة في بطولات إفريقيا، كانت بين الزمالك وفريق داون نيامي في دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2014.

وفاز الزمالك على داون نيامي بطل النيجر في مباراة الذهاب بنتيجة 2-0 سجلهما (محمد إبراهيم - مؤمن زكريا)، وكرر الفارس الأبيض فوزه في مباراة الإياب بالنيجر بهدف دون رد سجله (حازم إمام).

كما تقابل منتخب مصر الأول مع نظيره منتخب النيجر في 5 مواجهات سابقة (4 رسمية - 1 ودية)، حيث تقابل المنتخبين 4 مرات في تصفيات أمم إفريقيا، بالإضافة لمواجهة ودية وحيدة، وحقق منتخب الفراعنة 3 انتصارات، ,وخسر مباراة وحيدة وتعادل في مثلها، وسجل 11 هدفًا واستقبلت شباكه هدفين فقط.

ويسعي فريق الأهلي لتحقيق فوز مريح على بطل النيجر في عقر داره اليوم الأربعاء، لضمان التأهل لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال إفريقيا قبل مباراة الإياب التي ستجمع الفريقين يوم 6 يناير المقبل في مصر.