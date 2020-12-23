نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنطوي يُطارد صدارة فلافيو.. تعرف على ترتيب الهدافين الأجانب للأندية المصرية ببطولات إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل المهاجم الغاني جون أنطوي نجم فريق بيراميدز هوايته المفضلة في تسجيل الأهداف، وسجل هدف الفوز للفريق السماوي في شباك الاتحاد الليبي في المباراة التي جرت بينهما أمس الثلاثاء، في ذهاب دور الـ32 "الأول" لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

هدف جون أنطوي في شباك الاتحاد الليبي هو الهدف رقم 13 له في تاريخ مشاركاته بالبطولات الإفريقية، وتساوي مع المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي السابق في "وصافة" الهدافين الأجانب للأندية المصرية بالبطولات القارية.

ويفصل مهاجم بيراميدز 5 أهداف عن الأنجولي فلافيو نجم الأهلي السابق متصدر قائمة الهدافين الأجانب للأندية المصرية بالبطولات القارية والذي سجل 18 هدفًا مع المارد الأحمر.

وإليكم ترتيب الهدافين الأجانب للأندية المصرية بالبطولات الإفريقية:-

1- أمادو فلافيو (أنجولا / الأهلي) 18 هدفًا.

2- وليد أزارو (المغرب / الأهلي) 13 هدفًا.

3- جون أنطوي (غانا / بيراميدز) 13 هدفًا.

4- جون أوتاكا (غانا / الإسماعيلي) 11 هدفًا.

5- أشرف بنشرقي (المغرب / الزمالك) 9 أهداف.

6- علي معلول (تونس / الأهلي) 9 أهداف.

7- عبد الرحمن تراوري (مالي / الإسماعيلي) 9 أهداف.

8- فينسينت دي فونيه (كوت ديفوار / إنبي) 9 أهداف.

9- عبد الله سيسيه (بوركينا فاسو / الزمالك) 8 أهداف.

10- محمود وادي (فلسطين / بيراميدز) 7 أهداف.