نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليكرز يخسر أمام كليبرز في بداية رحلة الدفاع عن اللقب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل بول جورج 33 نقطة، ليقود لوس أنجليس كليبرز، للفوز 116-109 على جاره وغريمه ليكرز، في الليلة الافتتاحية لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

قبل انطلاق المباراة حصل كل لاعب من ليكرز على خاتم البطولة، للاحتفال بالتتويج بلقب موسم 2019-2020.

وأحرز جورج 13 من 18 رمية خلال اللعب، منها 5 من 8 رميات ثلاثية، وأضاف كواي ليونارد 26 نقطة، كما سجل سيرغ إيباكا 15 نقطة.

وساهم إيفيتشا زوباتس ولو وليامز في الانتصار أيضاً، بتسجيل 11 نقطة لكل منهما، بينما أحرز باتريك بيفرلي 10 نقاط.

وسجل العملاق ليبرون جيمس 22 نقطة، ومرر 5 كرات حاسمة، واستحوذ على 5 كرات مرتدة، فيما أضاف أنطوني ديفيز 18 نقطة، واستحوذ على 7 كرات مرتدة، لكن ذلك لم يكن كافياً لفريق ليكرز لتجنب التعثر.