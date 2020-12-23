نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأجيل انطلاق الدوري الأسترالي بعد تفشي كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأجلت مباراة وسترن سيدني واندرارز ضد ماكارثر، الأحد المقبل، في افتتاح الدوري الأسترالي لكرة القدم، لثلاثة أيام، بسبب قيود كوفيد-19 في سيدني خلال فترة عيد الميلاد.

سيبدأ الدوري الأسترالي حالياً بمباراة بين وسترن يونايتد وأديليد يونايتد 28 ديسمبر (كانون الأول).

ويلتقي واندرارز مع ماكارثر في 30 ديسمبر (كانون الأول) بإستاد بنكوست.

وازدادت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، التي تمركزت في شواطئ شمال سيدني، إلى 97 وما زالت أجزاء في المدينة قيد العزل الشامل، لكن ولاية نيو ساوث ويلز خففت اليوم الأربعاء قيود فيروس كورونا من أجل فترة عيد الميلاد.

وسيتم تخفيض عدد الجماهير في كل المباريات المقامة في نيو ساوث ويلز بنسبة 50% حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول).