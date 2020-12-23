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تأجيل انطلاق الدوري الأسترالي بعد تفشي كورونا

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أحمد جودة - القاهرة - تأجلت مباراة وسترن سيدني واندرارز ضد ماكارثر، الأحد المقبل، في افتتاح الدوري الأسترالي لكرة القدم، لثلاثة أيام، بسبب قيود كوفيد-19 في سيدني خلال فترة عيد الميلاد.

سيبدأ الدوري الأسترالي حالياً بمباراة بين وسترن يونايتد وأديليد يونايتد 28 ديسمبر (كانون الأول).

ويلتقي واندرارز مع ماكارثر في 30 ديسمبر (كانون الأول) بإستاد بنكوست.

وازدادت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، التي تمركزت في شواطئ شمال سيدني، إلى 97 وما زالت أجزاء في المدينة قيد العزل الشامل، لكن ولاية نيو ساوث ويلز خففت اليوم الأربعاء قيود فيروس كورونا من أجل فترة عيد الميلاد.

وسيتم تخفيض عدد الجماهير في كل المباريات المقامة في نيو ساوث ويلز بنسبة 50% حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول).

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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