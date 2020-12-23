ميسي يحطم رقم الأسطورة بيليه

حطم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الرقم القياسي للأسطورة البرازيلي بيليه خلال مباراة مضيفه بلد الوليد يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 15 للدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل الساحر ميسي الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 65 في مرمى مضيفه بلد الوليد، ليرفع رصيده إلى 644 هدفا بقميص "البلوغرانا" ويصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف مع فريق واحد في تاريخ كرة القدم، محطما رقم الأسطورة بيليه الذي أحرز 643 هدفا بقميص سانتوس البرازيلي.



وكان الأسطورة بيليه البالغ من العمر 80 عاما، قد وجه رسالة عاطفية للساحر ليونيل ميسي، بعد أن عادل رقمه التاريخي يوم السبت الماضي، بهدف سجله في مرمى ضيفه فالنسيا (2-2) ضمن منافسات الجولة الـ14 من "الليغا".



ونشر بيليه عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام" صورتين إحداها لميسي والثانية له، وتتشابه الصورتان بطريقة الاحتفال بالهدف، وأرفقهما بالقول: "عندما يفيض قلبك بالحب، من الصعب تغيير طريقك. أنا مثلك، أعرف ما هو شعورك عندما ترتدي نفس القميص كل يوم. مثلك تماما، أعلم أنه لا يوجد شيء أفضل من المكان الذي تشعر به أنك في المنزل. تهانينا على سجلك التاريخي يا ليونيل، ولكن قبل كل شيء تهانينا على مسيرتك الرائعة في برشلونة. قصص مثل قصصنا، عن حب النادي لفترة طويلة، للأسف ستصبح نادرة بشكل متزايد في كرة القدم، أنا معجب بك كثيرا يا ميسي".

المصدر: وكالات