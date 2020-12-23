عبدالحفيظ يناقش ترتيبات رحلة عودة بعثة الاهلي من النيجر

عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة مع الجهاز الإداري داخل مقر إقامة البعثة في نيامي، للترتيب لرحلة العودة إلى القاهرة والمقرر لها التاسعة مساء اليوم.
ووفقا لترتيبات الجهاز الإداري بالنادي، تتحرك بعثة الأهلي مباشرة من ملعب الجنرال سيني كونتشي إلى المطار بعد انتهاء المباراة مباشرة .
ويلتقي الأهلي مع سونيديب في الثالثة عصر اليوم بتوقيت نيامي الرابعة بتوقيت القاهرة في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.
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