اليوم.. سموحة يخضع لتحليل "رابيد تسيت" استعدادًا لمواجهة وادى دجلة فى الدورى

يخضع لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى سموحه والجهاز الفني، بقيادة أحمد سامى، لإجراءات تحليل "رابيد تيست" للكشف عن كورونا، اليوم، وذلك قبل 48 ساعة فقط من مباراة "الموج الأزرق" أمام فريق وادى دجلة، فى الجولة الرابعة من بطولة الدورى العام، ويطمح لاعبو سموحة وجهازهم الفنى فى تحقيق أول فوز بالدورى عقب التعادل الايجابى امام غزل المحلة في الجولة الأولى والإتحاد السكندرى فى الجولة الثانية.
ويواصل الفريق تدريباته على ملعب النادى، كما قام الجهاز الفنى بمشاهدة مباراة الفريق الاخيرة مع اللاعبين لشرح الأخطاء التي وقعوا فيها خلال المباراة لتجنب ارتكابها مرة أخرى .
وشاهد مدرب سموحة وجهازه المعاون عدة مباريات لفريق دجلة للوقوف على نقاط القوة والضعف خصوصا بعد الأداء القوى فى المباريات الماضية بالدورى.
ووجه أحمد سامى تحذيرات شديدة اللهجة إلى لاعبيه وطالبهم بحصد نقاط المباراة الثلاث، خصوصا بعد التعادل الإيجابى فى المواجهتين الأخيريتن بالمسابقة.
ووضع المدير الفنى برنامج بدنى خاص للاعب الوسط على غزال لرفع معدل لياقته البدنية خلال الفترة القادمة خاصة وانه سيكون من العناصر الأساسية التى سيعتمد عليها فى تشكيلة "الموج الأرزق" خلال الفترة القادمة.
الجدير بالذكر أن سموحة حقق المركز الخامس فى الدورى الموسم الماضى بعدما حقق نتائج جيدة مع قدوم احمد سامى لتولى الإدارة الفنية للفريق ، وينتظر المشاركة فى البطولة العربية خلال الموسم الجديد.
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