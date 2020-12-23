بينهم 3 كورونا..الأهلي يكشف أخر تطورات الحالة الصحية للاعبين المصابين

أكد الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، أنه يتوقع أن تكون المسحة الجديدة للاعبي الفريق عمرو السولية وأفشة ورامي ربيعة المصابين بفيروس كورونا "سلبية".

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "ملف الطبيب الجديد تم حسمه، والموضوع منتهي وسيتم الإعلان عنه عقب عودة البعثة من النيجر".

وأضاف: "جونيور أجايي مهاجم الأهلي، حتى الآن لن يخضع لجراحة، واللاعب يسير ببرنامج علاجي طبيعي، والأراء مختلفة حتى الآن، سنعطي فرصة لخضوعه للعلاج الطبيعي، وفي حالة عدم الاستجابة لذلك، قد يتم إجراء الجراحة".

وواصل: "محمود متولي يسير بشكل جيد في برنامجه العلاجي، والعلاج الطبيعي الذي يخضع له سيقلل من فترة غيابه، وفي شهر مارس القادم قد ينتظم في التدريبات الجماعية".

وأكمل: "ناصر ماهر خرج من المستشفى بعد إجراء الجراحة مباشرة، وقد يغيب لمدة شهرين ونصف أو ثلاثة، وحالة كريم نيدفيد مستقرة وسيعود قريبًا للملاعب".