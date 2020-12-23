سنحتفل مرة أخرى.. كريستيانو رونالدو يعلق علي هزيمة يوفنتوس من فيورنتينا 0-3

شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو متابعيه بصورة جديدة، من داخل ملعب كرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق كريستيانو رونالدو علي مباراة أمس و خسارته 3 – 0 من قبل فريق كرة القدم فيورنتينا، كاتبًا: "بالأمس مع الأداء الضعيف والنتيجة بعيدة كل البعد عن القبول، أغلقنا ألعابنا المجدولة لعام 2020 ، وهو عام خاص من نواحٍ عديدة، الملاعب الفارغة وبروتوكولات COVID والألعاب المؤجلة والتوقف الطويل والتقويم الضيق للغاية".

وأكمل رونالدو: "لكن هذا ليس عذرا لأي شيء، نحن نعلم أنه يجب علينا أن نعطي المزيد من أنفسنا، من أجل اللعب بشكل أفضل والفوز بطريقة أكثر اتساقًا، نحن يوفنتوس! وببساطة لا يمكننا قبول أي شيء أقل من التميز على أرض الملعب! آمل أن يساعدنا هذا التوقف القصير في العودة أقوى وأكثر اتحادًا من أي وقت مضى ، لأن الموسم لا يزال بعيدًا عن الانتهاء وفي النهاية نعتقد أننا سنحتفل مرة أخرى مع تيفوسي، ثقوا بنا ، وثقوا بفريقنا بقدر ما نثق بك ، وسنقوم بالتنفيذ!".

ونجح فريق فيورنتينا في الفوز على نظيره يوفنتوس بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما ، في إطار الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري الإيطالي .

وشهد الشوط الأول مشادات كبيرة ، حيث تحصل كوادردو لاعب نادي يوفنتوس على بطاقة حمراء مباشرة أثر تدخل عنيف على أحد لاعبي فيورنتينا في الدقيقة 18 .

وجاء الهدف الأول مبكرًا في بداية الشوط الأول في الدقيقة الثالثة عن طريق دوسان فالهوفيتش مهاجم فريق فيورنتينا .

وفي الشوط الثاني ، يجل الكس ساندرو مدافع يوفنتوس هدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة 76 ، ثم أحرز مارتن كايريس الهدف الثالث لفيورنتينا في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

وكان قد احتفل البرتغالي كريستيانو رونالدو بإتمامه 100 مباراة بقميص فريق يوفنتوس الإيطالي، بتسجيل هدفين في شباك جنوى على طريقته المعتادة بالذهاب للجماهير وعمل الحركة المفضلة له.

وقاد كريستيانو رونالدو، يوفنتوس، حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي، إلى الفوز على مضيفه بثلاثة أهداف مقابل هدف، بعدما سجل هدفين من ركلتي جزاء، في الدقيقتين الثامنة والسبعين والتاسعة والثمانين، ليرفع يوفنتوس رصيده إلى 23 نقطة، بعد مرور 11 جولة.