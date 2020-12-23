خبر سار لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن عدم مشاركة سيرينو مع صن داونز في دوري أبطال أفريقيا سوف يسهل مهمة النادي الأهلي في التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي.
وقال عمر ربيع ياسين، في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر": "تحدثت مع وكيل اللاعب وأبلغني أنه يرغب في اللعب للأهلي وعقله وقلبه أصبحا خارج جنوب أفريقيا، وزوجة موسيماني تفاوض إدارة صن داونز لضمه، كما أن وكيل اللاعب يضغط بكل قوة لشراء اللاعب".
وأضاف: "صن داونز طلب 5 ملايين دولار للحصول على سيرينو، ورئيس النادي يرفض التنازل عن مطالبه المالية لبيع اللاعب لنادي الأهلي".
وتابع: "مع فتح باب الانتقالات الشتوية، سيفتح الأهلي باب المفاوضات بكل قوة، وقد يسافر وفد من النادي إلى جنوب أفريقيا لتكون المحادثات وجهًا لوجه، من أجل إنهاء صفقة سيرينو في ظل تعنت مسئولي صن داونز وتمسكه بمطالبه المالية".
وأكمل: "إدارة الأهلي لن تبخل في دعم صفوف الفريق وتدعيمه بكل قوة قبل كأس العالم للأندية".
وأردف: "يجب أن يركز الأهلي في مشواره محليا وقاريًا، والفريق الأحمر لديه مواجهات قوية في دوري الأبطال ثم لقاء الزمالك الذي لم يتم تأجيله حتى الآن، واتحاد كرة القدم سوف يقرر مصيره طبقا للظروف الصحية".
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