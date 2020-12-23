كورونا يضرب منتخب النسائية.. 4 لاعبات ومثلهم بالجهاز الإداري في العزل الصحي

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن تعرض 8 عناصر فى منتخب الكرة النسائية تحت 20 سنة إلى الإصابة بفيروس كورونا وتم عزلهم فى الحجر الصحي.
ويلتقى اليوم الأربعاء منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عاما بقيادة أحمد رمضان نظيره اللبناني فى أولى اللقاءات الودية الدولية لفراعنة النسائية ضمن الاستعدادات لتصفيات الأمم الأفريقية وكأس العالم.
قال المصدر ذاته أن 4 لاعبات تعرضن للإصابة بفيروس كورونا كما أصيب مثلهم فى الجهاز المعاون والإداري لمنتخب فراعنة النسائية بالإصابة ذاتها وتم عزل الثمانية صحيا والخضوع الى بروتوكول العلاج المخصص لتلك الحالات.
وأعلن أحمد رمضان عن تشكيل منتخب مصر للانسات تحت ٢٠ سنه الذى جاء على النحو التالي:
فرح سمير حارس مرمى ١
منار هانى باك يمين ٣
تامره كمال باك شمال ١٩
ندى عماد مساك ٥
هدى شكرى مساك ١٥
ناديه رمضان وسط مدافع ١٠
ندى خالد وسط مدافع ٢٠
دانا كريم وسط مهاجم ١١
نادين غازى وسط مهاجم ٧
ليلى شريف مهاجم. ٩
البدلاء :
جايدا المستكاوى ١٧
هنا سليمان ١٨
كاميليا كريم. ١٤
حلا مصطفى. ١٢
امينه عمر ( حارس مرمى ) ١٦
فيما تضمن تشكيل منتخب لبنان تحت ٢٠ سنه كل من :
رشا يغى ١ حارس مرمى
فرح طيار ٧
نور نجيم ٢
ستيفان قزى٣
كريستين معلوف ١٩
زهوه عرابى. ١٦
چنى حرجيه ١٨
ريدا وهاب. ٤
ليلى اسكندر ١٠
آيا بغارى. ٨
لارا ابو حمرا ٥
البدلاء:
هبة علوش ١٤
كارلى حرفوش ١٧
زهراء عساف. ٩
لطيفه كيلانى ١٣
ايفيلينا حداد ١٥
ماريا سليم ٢٠
ليانا صفى الدين ٦
كان اتحاد الكرة أعلن عن تعيين طاقم تحكيم نسائي لادارة مباراة مصر ولبنان الودية للكرة النسائية دون الـ 20 عام المقرر إقامتها اليوم الأربعاء.
ويستعد منتخب فراعنة النسائية بقيادة أحمد رمضان للمشاركة فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية والمونديال.
جاء الطاقم التحكيمي للقاء الودي بين منتخب مصر للكرة النسائية ونظيره اللبناني على النحو التالي : نورا سمير حكم ساحة
وهنادي ابراهيم مساعد اول وجمالات محمد مساعد ثاني فيما جاءت ايه خالد عنتر حكم رابع.
وتقام المباراة علي ملعب اتحاد الشرطة في الواحدة ظهرا والمباراة منقوله علي الهواء مباشرة علي قناة أون تايم سبورت 2.
ويخوض منتخب فراعنة النسائية مباراته الودية الاولى أمام لبنان على ملعب استاد اتحاد الشرطة الرياضى بالعباسية فى الساعة الواحدة ظهر اليوم الأربعاء.
ومن المقرر ان تقام المباراة الودية الثانية على استاد بتروسبورت يوم السبت المقبل فى تمام الساعة الثانية ظهرا.
كان منتخب مصر للكرة النسائية دون ال 20 عام بقيادة أحمد رمضان المدير الفني أدى مرانه الاخير ضمن معسكره المغلق استعدادا لمواجهة منتخب لبنان اليوم الاربعاء في المباراة الودية الاولي التي ستجمع المنتخبين علي استاد اتحاد الشرطة الرياضي في الواحدة ظهرا ضمن الاستعدادات لتصفيات الامم الافريقية وكأس العالم .
وعقب المران القي احمد رمضان والجهاز المعاون محاضرة فنية علي اللاعبات شرح خلالها طريقة اللاعب ومهام كل لاعبة في مباراة اليوم وطالبهن بالتركيز الشديد وتقديم أداء قوي وتحقيق أقصي استفادة من اللقاء .
كما ادي منتخب لبنان مرانه تحت قيادة هاغوب ديمرجيانالمدير الفني الذي أكد أن فريقه سيخوض مباراة قوية أمام المنتخب المصري .
ويستعد منتخب لبنان لخوض تصفيات بطولة الامم الاسيوية وبطولة غرب آسيا .
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