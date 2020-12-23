نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ميلان ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستقبل فريق أي سي ميلان نظيره لاتسيو علي ملعب سان سيرو، اليوم الأربعاء في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإيطالي.

وستقام المباراة في العاشرة إلا ربع مساء اليوم الأربعاء، بصافرة تحكيمية للدولي الإيطالي ماركو دي بيلو، وستذاع علي قناة بين سبورتس 4 المشفرة.

ويحتل الروسونيري صدارة ترتيب جدول الكالتشيو برصيد 31 نقطة، بينما يحتل لاتسيو المركز الثامن برصيد 21 نقطة.

ويريد أبناء المدرب بيولي خطف الثلاث نقاط، والاستمرار في صدارة الدوري الإيطالي، والذي يزاحمه عليها جاره إنتر ميلان.