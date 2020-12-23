يخوض شبين اللقاء بتشكيل مكون من أحمد شوقي وأيمن محمد مزيكا، وأحمد الدماطي وربيع يسري ومحمد أبو طالب وخالد مسعد ومحمد خالد وأحمد الشرقاوي ومحمود حميد وسيد شعبان واكرم عبد ربة.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل جمهورية شبين والنجوم بالقسم الثاني في المقال التالي

امير السيد

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