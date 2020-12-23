مانشستر يونايتد يزاحم ليفربول على التعاقد مع مدافع شالكة

أكدت تقارير صحفية إنجليزية إن مانشستر يونايتد مستعد لمنافسة ليفربول للظفر بخدمات المدافع التركي أوزان كاباك لاعب شالكه نادي الألماني.
وقالت صحيفة ديللي ميل الإنجليزية : " أن يونايتد قد يحسم الصفقة لصالحه مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، بسبب الأزمة المالية التي يمر بها شالكه".
وكانت بعض التقارير قد أوضحت رغبة ليفربول في انتداب اللاعب البالغ عمره 20 عاما لسد العجز في قائمة المدافعين.
وزعمت صحيفة تليجراف الإنجليزية في تقرير لها أمس الثلاثاء أن ليفربول قد يبادل كاباك بمهاجمه ديفوك أوريجي.
وكان كاباك قد انضم إلى شالكه قادما من شتوتجارت في صيف 2019 بمبلغ 15 مليون يورو ويمتد عقده الحالي حتى موسم 2024.
وشارك كاباك خلال الموسم الجاري في 8 مباريات بكل المسابقات، ولعب بقميص الأزرق الملكي 36 مواجهة سجل خلالها 3 أهداف وصنع آخر.
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