مانشستر يونايتد يزاحم ليفربول على التعاقد مع مدافع شالكة

أكدت تقارير صحفية إنجليزية إن مانشستر يونايتد مستعد لمنافسة ليفربول للظفر بخدمات المدافع التركي أوزان كاباك لاعب شالكه نادي الألماني.

وقالت صحيفة ديللي ميل الإنجليزية : " أن يونايتد قد يحسم الصفقة لصالحه مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، بسبب الأزمة المالية التي يمر بها شالكه".

وكانت بعض التقارير قد أوضحت رغبة ليفربول في انتداب اللاعب البالغ عمره 20 عاما لسد العجز في قائمة المدافعين.