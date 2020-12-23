غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فندق الإقامة في العاصمة نيامي منذ قليل، في طريقها إلى ملعب الجنرال سيني كونتشي.
ويلتقي الأهلي مع سونيديب في الثالثة عصر اليوم بتوقيت نيامي، الرابعة بتوقيت القاهرة، في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.
ويبحث الأهلي عن تحقيق نتيجة جيدة أمام سونيديب في النيجر، قبل مباراة العودة بين الفريقين في القاهرة، وقطع خطوة مهمة في طريق التأهل إلى دور المجموعات.
واعلن كيفين جونسون، المدرب العام تشكيل الأهلي لمواجهة سونيديب بطل النيجر في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.
ويتكون التشكيل من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد بيكهام وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود وحيد.
خط الوسط: أكرم توفيق وحمدي فتحي وأليو ديانج.
خط الهجوم: طاهر محمد طاهر ومحمود كهربا ومحمد شريف.
ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: علي لطفي وأيمن أشرف وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان وجيرالدو ومحمد هاني وسعد سمير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعثة الأهلي تتوجه إلى ملعب سيني كونتشي استعدادًا لمواجهة سونيديب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.