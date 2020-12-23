مدرب بيراميدز: أحمد فتحي نجم كبير.. وهذا سر عصبية رمضان صبحي

أكد محمود فتح الله المدرب العام لنادي بيراميدز أن العصبية التي يبدو عليها رمضان صبحي لاعب فريقه طبيعية وستزول مع الوقت، مشيرًا إلى أنه انضم من أجل طموح وهدف واعتاد على الفوز بالبطولات والأمر ذاته مع شريف إكرامي وأحمد فتحي.

وقال فتح الله عبر إذاعة "أون سبورت" مع شوبير قائلا: "شدة رمضان صبحي طبيعية، ومع الوقت ستزول، لأن هؤلاء اللاعبين مثل رمضان وشريف إكرامي وأحمد فتحي، انضموا من أجل طموح وهدف، لأنهم اعتادوا على الفوز بالبطولات، مثل هذه الأمور تضع ضغوطا على اللاعبين، لكنها ستزول مع مرور المباريات".

وتابع "السبب في الضغوط هو عدم الفوز في أول مباراتين مع جهاز جديد، مما يقلق نسبيا، وكان مهما أن نكسر هذه البداية بفوز، وأتوقع أن تتحسن النتائج في المباريات القادمة بأداء أفضل". وأكمل "أتفق أن أداؤنا في مباراة الاتحاد الليبي بكأس الكونفدرالية غير جيد، ولكن على الورق حققنا الفوز خارج ملعبنا رغم إقامة اللقاء في الإسكندرية". وأضاف "إنه الفوز الأول لنا في الموسم، وتحقق أمام فريق مميز وطموح.. دائما ما يكون الانتصار الأول صعبا خاصة بعد الخسارة ضد الاتحاد السكندري والتعادل مع الزمالك، ونتمنى أن يكون الأداء أفضل في المباريات القادمة".