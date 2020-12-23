نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيتي يستعد لتأمين دي بروين من مطامع الريال وباريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقترب الدولي البلجيكي كيفين دي بروين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بمانشستر سيتي من تمديد تعاقده مع فريقه الإنجليزي والممتد حتى صيف العام 2022.

ويرغب مسؤولو السيتي في تأمين النجم الأول للفريق بصورة مبكرة خوفاً من التحركات التي يقوم بها ريال مدريد وباريس سان جيرمان للحصول على خدماته.

وقالت صحيفة " الجارديان البريطانية " أن المحادثات التي جرت بين السيتي ودي بروين تسير بشكل جيد ومن المُنتظر أن يتم توقيع العقود بين الطرفين حتى صيف العام 2025.