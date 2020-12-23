نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استبعاد معلول وشوبير وشكري من قائمة الأهلي لمباراة سونيديب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استبعد كافين جونسون المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 3 لاعبين من قائمة الفريق الأحمر لمباراة اليوم أمام سونيديب بطل النيجر.

ويحل الأهلي ضيفا على سونيديب بطل النيجر بعد قليل في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

واستبعد كيفين جونسون كلا من على معلول ومصطفى شوبير ومحمد شكرى

فيما ضمت دكة البدلاء كلا من :- علي لطفي وأيمن أشرف وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان وجيرالدو ومحمد هاني وسعد سمير.