نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة يوفنتوس المقبلة في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفتتح فريق يوفنتوس مبارياته في العام الجديد 2021، بمواجهة أودينيزي في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي موسم 2020-2021.

ويستقبل يوفنتوس نظيره أودينيزي علي ملعب أليانز ستاديوم، يوم الأحد بعد القادم الثالث من يناير المقبل.

ويحتل البيانكونيري المركز الرابع برصيد 24 نقطة، بينما يحتل أودينيزي المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة.

ويحاول السيدة العجوز بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، اللحاق بصدارة الدوري الذي يتصدره ميلان.