نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجتماع لمجلس إدارة الأهلي عبر تقنية "الفيديو كونفراس" لمناقشة أهم الملفات. في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اجتماعه التكميلي غدٍ الخميس عبر تقنية "الفيديو كونفراس"، لمناقشة أهم الملفات.

ويأتي قرار المجلس بالعودة إلى الاجتماع عن طريق الفيديو، بسبب كثافة انتشار فيروس كورونا المستجد، مرة أخرى خلال الأيام الماضية.

ومن المنتظر أن يناقش المجلس خلال اجتماعه ملف التجديد للمديرين، والذي ينتهي بنهاية ديسمبر الجاري، حيث يحسم المجلس قراره النهائي في التجديد لبعض المديرين في فروع النادي المختلفة، بداية من مقر الجزيرة، وفرع النادي بمدينة نصر، وفرع الشيخ زايد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم، لمواجهة سونيديب بطل النيجر، عصر اليوم على ملعب الجنرال سيني كونتشي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.