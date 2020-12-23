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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن تردد قناة الأهلي Al-Ahly TV 2021 الرياضية العارضة لمباراة الأهلى وسونيديب في دوري أبطال أفريقيا في المقال التالي
عمر شويل - جدة نقدم لكم في السطور التالية تردد قناة الأهلى Al-Ahly Tv 2020 الرياضية لمشاهدة مباراة الأهلي وسونيديب في دوري أبطال أفريقيا 2020 والمقرر إقامتها اليوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر 2020 ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا، وهي المباراة التي ينتظرها الملايين من مشجعي الكرة في مصر والوطن العربي، وقد حصلت القناة على حقوق بث وإذاعة المباراة بصورة مجانية عبر شاشتها، وتعد قناة الأهلى من أبرز وأهم القنوات الرياضية المتخصصة في أخبار النادي الأهلي وعرض مباريات الفريق الأحمر بالإضافة إلى مجموعة من البرامج الرياضية المميزة.
تردد قناة الأهلي Al-Ahly TV 2020 الرياضية
قناة الأهلى المصري هي قناة رياضية تملكها القلعة الحمراء وتم تأسيسها في عام 2008 وتبث محتواها من داخل جمهورية مصر العربية، وتمتلك القناة صفحات رسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وتملك قاعدة جماهيرية كبيرة من عشاق وجمهور الفريق الأحمر في مصر والوطن العربي، ومن المقرر أن تقوم القناة بعرض وإذاعة مباراة الأهلى اليوم ضد سونيديب النيجري في ذهاب الدور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ويمكنكم متابعة القناة فور انطلاقها من خلال التردد القناة.
تردد قناة الأهلي Al-Ahly TV 2021
|القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|معامل التصحيح
|الأهلي
|نايل سات
|12340
|أفقي
|27500
|3/4
قناة الأهلي Al-Ahly TV 2020
تمكنت قناة الأهلي من الحصول على حقوق بث وإذاعة مباراة الأهلى وسونيديب اليوم الأربعاء المقر إقامتها على أرضية ملعب الجنرال سيتي كونتش بالنيجر، وهي مباراة ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2020، على أن تقام مباراة العودة في القاهرة، كما تقدم القناة عبر شاشتها مجوعة من البرامج الرياضية ومنها برنامج ملك وكتابة وبرنامج البيت الكبير وبرنامج السادسة وبرنامج 10 الصبح في الأهلي، وغيرهم من البرامج الأخرى، كما تعاقدت القناة مع باقة من أبرز المذيعين والمحللين الرياضيين ومنهم هاني رمزي وسهام صالح وعدلي القيمي وسارة محسن وغيرهم.
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