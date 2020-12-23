أحمد سامي يستقر على قائمة معسكر سموحة لمواجهة وادى دجلة

اختار أحمد سامى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحه عشرين لاعبا، للانتظام فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة وادى دجلة، والمقرر إقامتها على ملعب الأهلى السلام فى السابعة والنصف من مساء الغد.

واللاعبون الذين وقع عيهم الإختيار هم:

الهانى سليمان، عمر صلاح، أحمد جمال، رجب نبيل، محمد عبد المنعم، محمود البدرى، محمد الترهونى، أطهر الطاهر، محمود حليمو، علي غزال، محمد كناريا، شريف رضا، محمد محسن ليله، إسلام جمال، عبد الكبير الوادى، رفيق كابو، محمد نادي، ديريك تسيبامبى، حسام حسن، محمد طلعت.