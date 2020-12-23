مدرب الهلال السعودي يفوز بجائزة الأفضل في رومانيا لعام 2020

توج الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال السعودي بجائزة أفضل مدرب روماني لعام 2020 ، متفوقا على العديد من المدربين ومتساويا مع مواطنه كوزمين أولاريو المدير الفني السابق للهلال أيضا، والحالي لجيانجسو الصيني ، وذلك في إستفتاء من قناةGSP الرومانية لأفضل مدرب روماني فى العام الجاري.
وحصد لوشيسكو مع الهلال السعودي لقبي الدوري السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين وأبطال آسيا في موسم 2019/2020 .
وفاز فريق الهلال بلقب الدورى السعودى للمرة الـ16 في تاريخه فى الموسم الماضى، حيث أنهى الزعيم مشواره فى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 71 نقطة وبفارق 8 نقاط كاملة عن النصر الذي احتل المركز الثانى برصيد 64 نقطة، ثم حصد لقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة التاسعة في تاريخه.
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