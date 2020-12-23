موعد مباراة الاهلي وسونديب في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة لها

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محمد سياف - ابو ظبي - عشاق الكرة المصرية أنتم علي موعد مع مباراة الاهلي وسونديب بطل النيجر والتي تقام في تمام الرابعة عصرًا على استاد الجنرال “سيني كونتشي” بالعاصمة نيامي في ذهاب دورالـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2021. ويخوض المارد الأحمر مباراة اليوم بدون مستر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بعد إصابته بفيروس كورونا وخضوعه للعزل الصحي في إحدى المستشفيات الخاصة .

موعد مباراة الأهلى وسونديب والقناة الناقلة

وتقام مباراة الاهلي وسونديب في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تنقل قناة النادي الأهلي المباراة علي الهواء مباشرة وذلك بعد حصولها حصريًا علي حقوق بث المباراة، يسبقها ستوديو تحليلي من تقديم الكابتن أيمن شوقي مع نخبة من ألم النجوم للوصف والتحليل علي أحداث مباراة الاهلي وبطل النيجر.

ويمكنكم مشاهد قناة الأهلي عبر التردد علي النايل سات : 12340، أفقى (H)، معدل الترميز: 27500 ومعامل الخطأ: 3/4.

ويستهل المارد الأحمر رحلة الدفاع عن لقبه التاسع، ويسعى لاستمرار هيمنته على القارة السمراء بعد حصوله علي اللقب الماضي بعد الفوز على الزمالك في نهائي القرن.

اخبار مباراة الاهلي وسونديب

– يغيب عن صفوف النادي الأهلي كل من عمرو السولية ومحمد مجدي “أفشة” ورامي ربيعة بسبب اصابتهم بفيروس كورونا للمستجد.

– تطير بعثة الأهلي بعد المباراة مباشرة، إلى مطار ديوري هاماني مباشرة، لإنهاء كافة الإجراءا الخاصة بالعودة للقاهرة والمقرر لها التاسعة مساء اليوم.

– يدير مباراة الاهلي وسونديب طاقم تحكيم غاني مكون من: دانيال لاريا ويعاونه بول كودزو وكواسي أشامبونج، والحكم الرابع أداري عبد اللطيف.

تشكيل النادي الأهلي

حراسة المرمي: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، بدر بانون، محمود وحيد

خط الوسط: أكرم توفيق، حمدي فتحي، أليوم ديانج

الهجوم: محمود كهربا، طاهر محمد طاهر، محمد شريف

يمكنكم معرفة مواعيد ونتائج جميع المباريات لحظة بلحظة من مركز مباريات اليوم.