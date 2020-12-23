بـ هاتريك نادية رمضان.. منتخب الكرة النسائية يهزم لبنان 3-1 ودياً.. صور

حقق منتخب مصر لكرة القدم النسائية دون الـ20 عاما بقيادة أحمد رمضان المدير الفني فوزا مستحقا علي المنتخب اللبناني بثلاثة أهداف مقابل هدف في التجربة الودية الدولية التي جمعت المنتخبين علي استاد اتحاد الشرطة الرياضي ضمن استعدادات منتخبنا الوطني لتصفيات كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم .

وجاءت المباراة قوية من جانب المنتخب المصري منذ البداية وأحرزت نادية رمضان الأهداف الثلاثة (هاتريك) .

وجاء الهدف الاول في الشوط الأول من كرة عرضية أودعتها نادية في المرمي وفي الشوط الثاني سددت نادية رمضان كرة قوية بالقدم اليسري لتسكن الزاوية اليمني لمرمي لبنان محرزة الهدف الثاني ثم احرزت ليلي اسكندر الهدف الاول للمنتخب اللبناني وقبل نهاية اللقاء ومن كرة ركنية سجلت نادية رمضان الهدف الثالث لمنتخب مصر وأهدرت ليلي شريف هدفا محققا من انفراد تام بحارسة مرمي لبنان كانت كفيلة بإنهاء المباراة برباعية .

عقب اللقاء أبدي أحمد رمضان رضاه عن النتيجة وقال إن الأداء جاء جيدا وان مجهودات الفترة الماضية علي مدار شهرين ظهرت في الملعب باستثناء بعض الأخطاء التي ستتم معالجتها .

واضاف أن الجهاز الفني مازال أمامه مزيداً من العمل للارتقاء بشكل أكبر بمستوي اللاعبات.

وأوضح أنه نجح في تغيير طريقة وأسلوب اللعب وأن منتخب مصر وصول أكثر من مره لمرمي لبنان وأهدرت اللاعبات أربع فرص محققة وأن الجهاز الفني سيعمل علي تصحيح وعلاج الأخطاء وإنهاء النجمات بشكل جيد.