مباراتا سموحة مع الزمالك والأهلي مع الاتحاد 28 ديسمبر

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تاجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك الى أجل غير مسمى.

وتقرر اقامة مباراة سموحة مع الزمالك ضمن الاسبوع الثالث لمسابقة الدوري الممتاز في الخامسة من مساء الاثنين المقبل 28 ديسمبر الحالي بستاد برج العرب.

كما تقرر اقامة مباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري ضمن الأسبوع الثالث للمسابقة في السابعة والنصف مساء الاثنين 28 ديسمبر الحالي بستاد السلام وي الأهلي، على أن يعلن مواعيد مباراتي الاتحاد مع إنبي والأهلي مع الزمالك ضمن الأسبوع الرابع في موعد لاحق.

جاء ذلك بناء على قرار لجنة المسابقات باتحاد الكرة بعد ان كان مقررا اقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الاسبوع الرابع يوم الاثنين المقبل .