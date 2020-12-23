شيكابالا ينتظم في تدريبات الزمالك استعدادا للقاء القمة أمام الأهلي

انتظم محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.
وشارك "شيكابالا" في مران الفريق الجماعي، بعد انتهاء اللاعب من تنفيذ برنامجه التأهيلي.
وتعرض "شيكابالا" لكدمة خفيفة في وجه القدم أبعدته عن التدريبات الجماعية للزمالك في الفترة الماضية قبل أن يتعافى من إصابته لينتظم في المران الجماعي للفريق بشكل طبيعي.
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي في اللقاء المقرر له يوم ٢٨ ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري العام.
كان الفريق قد بدأ مشواره في الجولة الأولى بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، وتعادل إيجابيا في الجولة الثانية مع بيراميدز بهدف لمثله.
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