رسميا .. تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة سموحة مع الزمالك ضمن الأسبوع الثالث لمسابقة الدوري الممتاز في الخامسة من مساء الاثنين المقبل 28 ديسمبر الحالي باستاد برج العرب وإقامة مباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري ضمن الأسبوع الثالث للمسابقة في السابعة والنصف مساء الاثنين 28 ديسمبر الحالي باستاد السلام وي الأهلي، على أن يعلن مواعيد مباراتي الاتحاد مع إنبي والأهلي مع الزمالك ضمن الأسبوع الرابع في موعد لاحق.

وهو الأمر الذى يشير إلى ان مباراة الأهلى والزمالك تم تأجيلها والتى كان من المقرر إقامتها 28 ديسمبر الجارى .