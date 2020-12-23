صورة وتعليق.. عمرو زكي يستعيد ذكرياته مع منتخب الشباب

استعاد عمرو زكي نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق، ذكرياته مع منتخب الشباب بنشر صورة له أثناء تواجده في معسكر مع المنتخب. ونشر البلدوزر صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وكتب: "لما تبقى صاحب الكورة ⚽????".

ويعد عمرو زكي من أهم المهاجمين في تاريخ الكرة المصرية مع حسام حسن وميدو وعماد متعب وعبدالحليم على نظرا لما قدموه للكرة المصرية.

تألق عمرو زكى إنجلترا وتحدثت عنه الصحف بعد أن سجل البلدوزر 10 أهداف بقميص ويجان، قبل أن تبدأ رحلة هبوطه، بعد خلافات نشبت مع المدير الفنى للفريق بسبب تأخره فى العودة، ليتخلى عنه الفريق الإنجليزى.

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