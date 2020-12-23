طاقم حكام تونسي يدير مباراة بيراميدز والاتحاد الليبي

أعلن هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، تعيين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، طاقم تحكيم تونسيا، لإدارة مباراة بيراميدز أمام الاتحاد الليبي، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.
واختار نادي بيراميدز، السادسة والنصف من مساء يوم 5 يناير 2021، موعدا لمباراة الإياب بملعب استاد الدفاع الجوي، بعدما فاز بهدف الغاني جون أنطوي في مباراة الذهاب باستاد الإسكندرية.
ويقود المباراة تحكيميا، الحكم الدولي التونسي يوسف السرايري، ويعاونه محمد بكير المساعد الأول، وأفين حودا المساعد الثاني، والحكم الرابع نعيم حسني، فيما يراقب اللقاء الكيني ريتشارد أوباري، والمراقب الطبي لفيروس كورونا، الدكتور محمد سلطان من مصر.
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