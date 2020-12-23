الاتحاد وسموحة في لقاء سكندري قبل نهائي المرتبط وسبورتنج في مواجهة الأهلي

يقام اليوم نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة رجال بلقاءين كبيرين حيث وقع بطل الدوري للعام الماضي الاتحاد مع سموحة في لقاء سكندري ووقع سبورتنج مع الأهلي في مهمة صعبة وتأتي اللقاءات كالآتي:-
الاتحاد في مواجهة سموحة في الخامسة والنصف مساء علي صالة هيئة قناة السويس بالاسماعيلية لقاء الرجال ويقام لقاء المرتبط تحت 16 سنة في الثانية ظهرًا.
وسبورتنج في مواجهة الاهلي علي صالة هيئة قناة السويس بالاسماعيلية في الثامنة مساء لقاء الرجال والرابعة عصرا لقاء المرتبط تحت ١٦ سنة.
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