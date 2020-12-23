نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نجم الزمالك يشكو الفريق بسبب ازمة المستحقات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت بعض المصادر داخل إدارة الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك أن أحد نجوم القلعة البيضاء قد قام بإرسال إنذار بسبب مستحقاته المتأخرة لدى قلعة ميت عقبة.

وأوضح المصدر أن المغربي محمد أوناجم قد قام بإرسال إنذار من أجل الحصول على المستحقات المتأخرة خاصةً أن الغدارة الحالية قامت بتسوية الأمر مع بعض اللاعبين.

حيث حدث ذلك مع الدولي التونسي فرجاني ساسي حيث كان يمتلك أكثر من مليون دولار مستحقات متأخره لدى القلعة البيضاء لكنه رفض شكوى الفريق وسيتم تسوية اموال أوناجم قريباً.