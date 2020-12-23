فوز مثير للنجوم على جمهورية شبين بالقسم الثاني (صور)

خاض شبين اللقاء بتشكيل مكون من أحمد شوقي وأيمن محمد مزيكا، وأحمد الدماطي وربيع يسري ومحمد أبو طالب وخالد مسعد ومحمد خالد وأحمد الشرقاوي ومحمود حميد وسيد شعبان واكرم عبد ربة.

البدلاء : احمد اللورد ومحمود شعلان وأحمد إبراهيم تريكة ومهاب ياسر ومحمود مقلد ومحمد عزت ومصطفى شلبي وطلبة محمد ويسري وحيد.



وجاء تشكيل النجوم مكون من : عبد الله محمد ومحمود عمر منجاوي وحازم محمد وفهد ابو الفتوح وخالد جلال ومحمد السيد جولدي واسلام الفار ومهاب ياسر وجرجس مجدي وايمن غباشي.

البدلاء : محمد فتحي وأحمد رضا وباسم عبد السلام واليو جاتا وحسن علي ومحمد مصطفى سنجاوي واسلام محمود وأحمد سعيد ومحمد حسن ميدو.

سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب أيمن غباشي عقب مرور 40 ثانية من زمن الشوط الأول من تصويبة جانبية أمام المرمى.

وعقب الهدف كاد النجوم أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 7 من متابعة أمام المرمى اصدمت الكرة بمدافع شبين.

ولم يشهد الشوط الأول خطورة من لاعبي شبين، وحصل محمد ابو طالب على بطاقة صفراء لعرقلة جرجس مجدي، كما حصل محمد خالد لاعب شبين على بطاقة للسقوط في منطقة الجزاء والمطالبة بالحصول على ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني حاول الفريق المنوفي العودة للقاء وأضاع أكثر من فرصة لم يتكلل بالتهديف.

وشارك من بدلاء شبين مهاب ياسر وطلبة محمد، على حساب، محمود حميد، وربيع يسري، كما شارك من بدلاء النجوم، محمد حسن ميدو، وأحمد سعيد، ومحمد مصطفى منجاوي.

وقبل ختام اللقاء حصل جرجس مجدي على بطاقة صفراء من النجوم، بجانب طرد البديل أحمد سعيد من النجوم.

الفوز رفع رصيد النجوم إلى 4 نقاط، ويبقى رصيد جمهورية شبين عند نقطة وحيدة بالمركز الأخير.

أدار اللقاء الحكم أحمد عبد الله يعاونه عادل ماهر وأحمد عبد السميع وحكم رابع حسام عبد المنعم ومراقب الحكام عبد الرازق سعيد ومراقب المسابقات رضا زرير.

