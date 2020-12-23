نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة مدوية.. مهاجم يوفنتوس السابق على طاولة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث النادي الأهلي، عن تدعيما قويا في خط الهجوم، من أجل زيادة الفاعلية الهجومية، خاصة مع اقتراب رحيل مروان محسن في الميركاتو الشتوي.

وتلقى الأهلي ترشيحا بالتعاقد مع المهاجم الغاني ريتشموند بواكي، مهاجم نادي ريد ستار بلجراد الصربي، ولاعب يوفنتوس السابق والذي أنهى تعاقده مع ناديه خلال الساعات الماضية.

وعرض اللاعب على إدارة النادي، وذلك عبر بعض وكلاء اللاعبين، للتعاقد مع المهاجم، في ظل سعي الإدارة الحمراء للتعاقد مع مهاجم قوي قبل خوض غمار مونديال الأندية، الذي يُقام في قطر خلال شهر فبراير المقبل، بناء على رغبة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، وشارك اللاعب مع فريقه الصربي خلال 100 مباراة سجل خلالها 60 هدفا وصنع 18.

ويمكن للأهلي ضم اللاعب مجانا، وسيعد صفقة مهمة للغاية خاصة أن اللاعب يمتلك سيرة ذاتية أكثر من رائعة ولعب لأندية كبيرة مثل يوفنتوس وأتلانتا وساسولو في إيطاليا ولعب بقميص المنتخب الغاني 13 مباراة سجل خلالها 5 أهداف.