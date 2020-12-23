الرياضة

جوارديولا يُدافع عن أرتيتا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفين لمانشستر سيتي، أنه سيكون "خطأ كبيراً"، إذا ما تقرر إقالة مساعده السابق ومدرب آرسنال الحالي، ميكيل أرتيتا، من منصبه في "الغانرز"، لسوء النتائج خلال الشهرين الأخيرين.سقط الفريق اللندني أمس الثلاثاء في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين 1-4 أمام "السيتيزنس"، كما أن "المدفعجية" يحتلون الآن المركز الـ15 بجدول "البريميير ليغ"، وحققوا انتصاراً وحيداً في آخر عشر جولات، ولم يفوزوا منذ سبع جولات، خسروا في خمسة منها.

وصرح غوارديولا: "متأكد من أنهم يثقون فيه، سيرتكبون خطأ كبيراً إذا قاموا بإقالته، فقط ما يحتاجه هو الوقت لتعود النتائج".
 
ويتولى أرتيتا قيادة آرسنال منذ ديسمبر (كانون الأول) 2019. 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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