نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا يُدافع عن أرتيتا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفين لمانشستر سيتي، أنه سيكون "خطأ كبيراً"، إذا ما تقرر إقالة مساعده السابق ومدرب آرسنال الحالي، ميكيل أرتيتا، من منصبه في "الغانرز"، لسوء النتائج خلال الشهرين الأخيرين.

سقط الفريق اللندني أمس الثلاثاء في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين 1-4 أمام "السيتيزنس"، كما أن "المدفعجية" يحتلون الآن المركز الـ15 بجدول "البريميير ليغ"، وحققوا انتصاراً وحيداً في آخر عشر جولات، ولم يفوزوا منذ سبع جولات، خسروا في خمسة منها.

وصرح غوارديولا: "متأكد من أنهم يثقون فيه، سيرتكبون خطأ كبيراً إذا قاموا بإقالته، فقط ما يحتاجه هو الوقت لتعود النتائج".



ويتولى أرتيتا قيادة آرسنال منذ ديسمبر (كانون الأول) 2019.