نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك يُحدد شرطًا وحيدًا لتجديد تعاقده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن مطالب أحمد السيد زيزو التي حددها من أجل تمديد عقده مع النادي الأبيض في الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد أحمد السيد زيزو جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مع الأبيض، بعد موسم ونصف، حيث يسعى مسؤولو القلعة البيضاء لتجديد عقد الاعب خوفًا من الإغراءات التي يتعرض لها.

من جانبه أوضح المصدر أن أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أبدى موافقته على التجديد للقلعة البيضاء في الفترة المقبلة.

وتابع المصدر أن زيزو طلب من مسؤولي لجنة الكرة بنادي الزمالك برئاسة أيمن يونس، الحصول على 15 مليون جنيه في الموسم، مقابل الموافقة على تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

وأتم المصدر أن مسؤولي الزمالك لم يحسموا موقفهم النهائي بشأن طلبات أحمد السيد زيزو جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، لتجديد عقده.