نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قررت اللجنة الثلاثية التى تدير شؤون الاتحاد المصرى لكرة القدم تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك فى الدورى المصرى الممتاز لوقت لاحق.

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة سموحة مع الزمالك ضمن الأسبوع الثالث لمسابقة الدوري الممتاز في الخامسة من مساء الاثنين المقبل 28 ديسمبر الحالي بستاد برج العرب.

كما تقرر لإ=إقامة مباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري ضمن الأسبوع الثالث للمسابقة في السابعة والنصف مساء الاثنين 28 ديسمبر الحالي بستاد السلام وي الأهلي، على أن يعلن مواعيد مباراتي الاتحاد مع إنبي والأهلي مع الزمالك ضمن الأسبوع الرابع في موعد لاحق.