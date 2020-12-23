الرياضة

عاجل.. تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

قررت اللجنة الثلاثية التى تدير شؤون الاتحاد المصرى لكرة القدم تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك فى الدورى المصرى الممتاز لوقت لاحق.

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة سموحة مع الزمالك ضمن الأسبوع الثالث لمسابقة الدوري الممتاز في الخامسة من مساء الاثنين المقبل 28 ديسمبر الحالي بستاد برج العرب.

كما تقرر لإ=إقامة مباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري ضمن الأسبوع الثالث للمسابقة في السابعة والنصف مساء الاثنين 28 ديسمبر الحالي بستاد السلام وي الأهلي، على أن يعلن مواعيد مباراتي الاتحاد مع إنبي والأهلي مع الزمالك ضمن الأسبوع الرابع في موعد لاحق.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا