فوز طنطا ومنتخب السويس والداخلية وتعادل الزرقا والقناة بالقسم الثاني

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت نتائج الجولة الخامسة للمجموعة الثانية مجموعة القاهره والقناة بدورى القسم الثاني عن فوز فريق طنطا بقيادة رضا عبد العال، بأربعة أهداف مقابل هدف، على حساب فريق النصر .

شهد الشوط الأول تقدم طنطا بهدف نظيف سجله ساهر عبد المنعم في الدقيقة 30.وفي الشوط الثاني واضاف ريمون مانجا لاعب النصر الهدف الثاني لطنطا بالخطأ في مرماه، وتمكن السيد أبو أمنه من تسجيل الهدف الثالث ثم سجل ميدو العطار هدف النصر الأول، وأدرك محمود صلاح الهدف الرابع لطنطا من ركلة جزاء.

فاز فريق زد إف سي على فريق السكة الحديد بهدف نظيف سجله محمد حمدي في الدقيقة 23 من الشوط الثاني.



وفاز منتخب السويس على الترسانة بهدف أحمد فراويله من ركلة جزاء في الدقيقة 15 من الشوط الثاني.



وفاز النجوم إف سي على فريق جمهورية شبين بهدف أيمن غباشى في الدقيقة الأولى من المباراة.



وحقق الداخلية فوزا هاما على فريق كوكاكولا بهدف دون رد.



وتعادل المريخ مع بتروجت بهدف لمثله ، حيث تقدم عبد الله ناصر للمريخ في الدقيقة 30 من الشوط الاول، وتعادل محمود السيد لبتروجت في الدقيقة 42 من الشوط الثاني.



وتعادل الزرقا مع بورتو السويس بدون أهداف، كما تعادل فريق سرس الليان مع فريق القناة بنفس النتيجة.



ترتيب المجموعة الثانية



1-زد إف سي 11 نقطة

2- منتخب السويس 9 نقاط

3- الزرقا 8 نقاط

4- سرس الليان 8 نقاط

5- المريخ 8 نقاط

6- الداخلية 8 نقاط

7 بتروجت 7 نقاط

8- بورتو السويس 7 نقاط

9- الترسانة 6 نقاط

10- القناة 6 نقاط

11- طنطا 5 نقاط

12- النصر 5 نقاط

13- كوكاكولا 4 نقاط

14- النجوم 4نقاط

15- السكة 3 نقاط

16- جمهورية شبين نقطة