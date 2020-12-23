نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على برنامج احتفالية كوسكواد لبطل مستر اوليمبيا بيج رامى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مؤسسة كوسكواد الراعية للنجم العالمى بيج رامى الفائز بلقب بطولة مستر أوليمبيا 2020، عن تنظيم احتفالية ضخمة تليق بالإنجاز التاريخى للبطل المصرى، الذى قهر مرضه بالكورونا وتغلب عليه وتوج بالبطولة الأعظم فى عالم كمال الأجسام للاعبين المحترفين.

ويصل رامي السبيعي الشهير بـ«بيج رامي» ، إلى مطار القاهرة صباح غدا الخميس، حيث يعود إلى أراضى الوطن بعد تحقيقه انجازًا غير مسبوق لأى رياضي مصرى بعد تتويجه باللقب الذي لا تقل اهميته عن كأس العالم في كرة القدم .

واعدت مؤسسة كوسكواد التى لاتهدف للربح برئاسة إسلام قرطام احتفالا كبيرا فور وصول رامى لأرض مصر، حيث يبدأ البرنامج باستقباله فى المطار بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة، ثم يخرج البطل من صالة الوصول ويستقل حافلة مكشوفه حتي مقر الاحتفال بأحد الفنادق الكبرى التى تطل على الاهرامات.

وتبدأ الفقرة الرئيسية الثانية الساعة الثالثة عصرا حيث يعقد مؤتمرا صحفيا عالميا يليق بالحدث التاريخى بأشهر الفنادق المطلة علي الأهرامات.

وتم اختيار مكان اقامة المؤتمر الذي يعقبه حفل تكريم بيج رامى ليتماشى مع أهمية وقيمة الإنجاز التاريخى الذى تحقق.