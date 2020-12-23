اليوم انطلاق الدورة الرباعية الأولى لقدامى أندية صور لكرة القدم

مشاركة (4) فرق
تنطلق في الرابعة عصر اليوم منافسات بطولة لاعبي أندية صور القدامى لكرة القدم للعام 2020م ، بمشاركة ( 4 ) فرق وهي (الاتحاد) وهو الاسم القديم لنادي صور ، و ( الأهلي ) الاسم القديم لنادي العروبة ، (العلوي) وهو الاسم القديم لنادي الطليعة ، بالاضافة إلى قدامى لاعبي نادي السويق ، تقام البطولة بنظام الدورة الرباعية ، حيث يتأهل فريق من لقاء اليوم للنهائي لمواجهة الفريق الذي سيتمكن من الفوز في لقاء الغد ، على أن تقام المباراة النهائية مساء السبت ، المباريات تقام على ارضية الملعب الترابي المقابل لجسر العيجة ، وهو الملعب الذي يشهد منافسات كروية وحضورا جماهيريا كبيرا في فترات سابقة ، نظرا للاسماء المجيدة التي تتواجد في تلك المنافسات من داخل السلطنة وخارجها .
تحظى البطولة برعاية رسمية من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال ، كما شكلت لها عدد من اللجان مثل اللجنة الفنية واللجنة الاعلامية واللجنة المنظمة ، ويرافق المباريات استوديو تحليلي بقيادة راشد المخيني ، بالاضافة إلى تعليق يصاحب المباريات ، وتغطية إعلامية مع تصوير جوي ونقل الاحداث ، يترأس اللجنة الفنية حديد عيد الغيلاني ويترأس اللجنة المنظمة الكابتن عزيز نصيب .
نجوم كبيرة
نجوم كبيرة ستضمها قوائم الفرق الأربعة المشاركة وهي التي مثلت الأندية في الفترة السابقة ، حيث من المتوقع مشاركة عزيز نصيب ، سعد جمعة ، عادل فايل ، سمير فايل ، محمد زايد ، فاروق عبدالله ، سعيد ناصر ، حمد الصقلاوي ، صلاح ثويني ، محمد خميس ، مبارك عبدالله ، مبارك مشعل ، طلال خلفان ، عبدالعزيز حديد ، خالد العلوي ، ناصر السناني ، سعيد خميس ، ماجد خميس ، عوض سبيت ، جمعه صالح ، محفوظ سلطان ، طلال السيفي ، ظافر ضاحي ، محمد مبارك ، مطر خليفة ، ناصر زايد ، عبدالله الحوت ، يعقوب سليم ، علي سليم ، ابراهيم عبدالله ، ابراهيم سبيت ، يعقوب جمعة ، محمد راشد المخيني ، صالح حسون ، أسامة سبيت ، أمير داود ، محمد كتكوت ، جمعة الحوسني ، سعيد المسكري ، سهيل خميس ، سالم ربيع ، أحمد الغيلاني ، أحمد عيد ، سالم عبدالله ، سعود راشد العلوي ، عبدالله راشد العلوي ، سعود عبدالله العلوي ، نصر العلوي ، يعقوب ربيع أبو هامه ، فخر العلوي ، عبدالله سعيد العريمي ، فيصل حمد ، محمد صالح الغيلاني ، عصام فايل ، سالم خميس ، حسين مظفر ، احمد حديد ، حمود سعيد ، سالم العلوي ، ناجي العلوي ، ياسر العلوي ، يونس عيد ، خالد جاسم ، مطر البريكي ، سعيد ناصر ، درويش الهاشمي ، سخي خادم ، صلاح السعدي ، مبارك الشيادي ، خميس هاشل ، مصبح بيدار ، ومحسن صالح ، ومن المتوقع مشاركة أسماء أخرى .
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