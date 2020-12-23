انطلاق منافسات المهرجان السنوي لسباقات الهجن الأهلية الثامن عشر

تنظمه الهجانة السلطانية على ميدان سيح الطيبات بصحم

صحم–( الوطن):

انطلقت صباح أمس منافسات المحطة الخامسة من المهرجان السنوي لسباقات الهجن الأهلية الثامن عشر للموسم 2020/2021، الذي ينظمه شؤون البلاط السلطاني ممثلا في الهجانة السلطانية، وذلك على ميدان سيح الطيبات بولاية صحم في محافظة شمال الباطنة، بمشاركة واسعة لملاك ومضمري الهجن من مختلف محافظات السلطنة، حيث يشتمل السباق الذي يقام على يومين 45 شوطاً لفئات اللقايا واليداع والثنايا والحول ،وقد تضمن اليوم الأول من السباق في الفترة الصباحية إقامة تسعة عشر شوطاً لفئة الحجايج لمسافة ثلاثة كيلو مترات جاءت نتائجها بحسب الأشواط كالتالي:

أشواط ونتائج

في الشوط الأول ‏جاءت في المركز الأول مزون لحميد بن الصغير المالكي وفي المركز الثاني شديدة لسعود بن علي الغفيلي وفي المركز الثالث انتقال لحمود بن حميد الجديلي ، وفي الشوط الثاني ‏حصلت على المركز الأول مسيرة لعلي بن حمود الوهيبي وجاءت رصاصة في المركز الثاني لعلي بن عامر الجحافي ، وسرابة في المركز الثالث لماجد بن علي بن ماجد المعمري ، أما الشوط الثالث فجاء في المركز الأول هباش لحمود بن حميد الجديلي وفي المركز الثاني الشامي لسليم بن سالم الجديلي وفي المركز الثالث مكرم لراشد بن مسعود بن ناصر المالكي ، وفي الشوط الرابع احتلت المركز الأول هملولة لعلى بن عبدالله البلوشي وفي المركز الثاني الكاسات لفهد بن ناصر الخميسي وفي المركز الثالث رهو لبدر بن محمد بن رامس الجحافي ، وفي الشوط الخامس ‏جاءت في المركز الأول عوايد لغانم بن سلطان الهاشمي وفي المركز الثاني منصورة لماجد بن علي بن ماجد المعمري وفي المركز الثالث بشاير لجاسم بن محمد الدرعي .

وفي الشوط السادس جاء في المركز الأول هملول لسعود بن سالم العامري وفي المركز الثاني وليف لحمود بن عبدالله المحاربي وفي المركز الثالث السيف لعلي بن حمود الوهيبي ، وفي الشوط السابع ‏احتلت المركز الأول بشاير لحمود بن عبدالله بن شامس المحاربي وفي المركز الثاني بطولة لعبدالله بن حمد المالكي وجاءت راهية في المركز الثالث لعلي بن حميد الجديلي ، وفي الشوط الثامن ‏جاءت في المركز الأول فوضى لعبدالله بن سلطان الغفيلي وفي المركز الثاني انذار لسعيد بن مبارك العمري وفي المركز الثالث مملكة لمحمد بن سعيد الحجري ، وفي الشوط التاسع ‏احتل المركز الأول ريان لحمد بن حمود البراشدي وفي المركز الثاني شاهين لمبارك عامر الحبسي وفي المركز الثالث وبران ليوسف بن هاشل البويقي ، أما الشوط العاشر فجاءت في المركز الأول منصورة لبطي بن ناصر المالكي وفي المركز الثاني تعويض لسعيد بن عبدالله السعدي وفي المركز الثالث أعراف لجابر بن مبارك المالكي ، وفي الشوط الحادي عشر ‏جاءت في المركز الأول الطيارة لحميد بن هدوب العمري وفي المركز الثاني أجاريت لمحمد بن حمدون البلوشي ، وفي المركز الثالث ثروة لسويلم بن زويد الجحافي ، أما الشوط الثاني عشر فجاء في المركز الأول الواش لبدر بن ناصر الوهيبي وفي المركز الثاني مفجر َلناصر بن صالح الحارثي وفي المركز الثالث سلهود لهلال بن سعود الدرعي .

‏وفي الشوط الثالث عشر جاءت في المركز الأول تصريح لعبدالله بن سلطان الغفيلي وفي المركز الثاني وهاجة لمحمد بن فايل العويسي وفي المركز الثالث زعفرانة لعلي بن حميد الجديلي ، وفي الشوط الرابع عشر احتلت المركز الأول الشاهينية لسليمان بن محمد القنوبي وجاءت في المركز الثاني غنايم لحمود بن عبدالله بن شامس المحاربي وفي المركز الثالث صوغة لإبراهيم بن حمد الغفيلي ، وفي الشوط الخامس عشر ‏جاء في المركز الأول عازم لزايد بن سعود الدرعي وفي المركز الثاني السيف لمكتوم بن سعد المهري، وفي المركز الثالث مهم للصغير بن بلعبد بن دغيميل الجديلي ، وفي الشوط السادس عشر جاءت في المركز الأول عنوان لحمود بن عبدالله بن شامس المحاربي وفي المركز الثاني الوسمية لمحمد بن غدير الجديلي وفي المركز الثالث منصورة للصغير بن علي المشيقري ، وفي الشوط السابع عشر ‏احتلت المركز الأول أمجاد لعبدالله بن سلطان الغفيلي وفي المركز الثاني بلشة لسعود بن سالم المنعي وفي المركز الثالث اسرارلحمود بن عبدالله المحاربي ، وفي الشوط الثامن عشر ‏جاءت في المركز الأول هزعة لمكتوم بن سعد المهري وفي المركز الثاني الظبي لمحمد بن حمد بن سالم الوهيبي وفي المركز الثالث لمحة لبدر بن ناصر الوهيبي ، وفي ‏الشوط التاسع عشر ‏جاء في المركز الأول جلمود لماجد بن علي بن ماجد المعمري وفي المركز الثاني مغرد لسالم بن محمد القنوبي وفي المركز الثالث الصحاف لمحمد بن علي الحارثي .