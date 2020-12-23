الفريق الأولمبي للإبحار الشراعي يستأنف تدريباته استعداداً للتصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2021

يواصل فريق عُمان للإبحار الأولمبي لفئة قوارب 49 تدريباته الاستعدادية لخوض غمار التصفيات النهائية والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021 والتي تم تأجيلها سابقاَ بسبب جائحة فيروس كورنا، من المقرر أن تقام التصفيات الختامية في العاصمة الإماراتية أبوظبي في الفترة 14 – 21فبراير 2021، ويخوض الفريق حالياً برنامجاً تدريبياً مكثفاً لاستعادة اللياقة البدنية للبحّارة المشاركين في التصفيات وتعزيز مهاراتهم ومستوياتهم.. ويشارك في المعسكرات التدريبية أربعة من البحّارة الأولمبيين الواعدين عبر قوارب 49 وهم مصعب الهادي ووليد الكندي وعبدالرحمن المعشري وأحمد الحسني، والذين سيخضعون لتدريبات من أجل استعادة مستوياتهم البدنية وسط متابعة من قبل المشرفين على برنامج الإعداد، حيث يطمح البحّارة في الوصول إلى الأولمبياد والمقرر إقامته يوم 23 يوليو 2021م بطوكيو.

تجدر الإشارة إلى أن البحّارة الأولمبيين شاركوا خلال الفترة الماضية في عدة بطولات ومعسكرات خارجية قبل قرار توقف التصفيات، حيث كانت آخر مشاركة لهم في بطولة العالم لقوارب 49 الشراعية والتي أقيمت بنادي اليخوت الملكية بمدينة جيلونج الأسترالية بمشاركة 78 فريقاً يمثلون 27 دولة من مختلف دول العام، حيث خلُصت مشاركة الثنائي مصعب الهادي ووليد الكندي بالتأهل بنجاح للتصفيات النهائية المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو باليابان جاء هذا التأهل في أستراليا بحصول الثنائي السّاعي للأولمبيادعلى مراكز متقدمة ضمن المقاعد الآسيوية في البطولة وسط منافسة شديدة احتدمت بين بقية الدول الآسيوية على رأسها هونج كونج وتايلند، وقد استطاع الثنائي حصد النقاط الكافية في ختام السباقات.

وقد مثلت مشاركة الفرق في تلك البطولات فرصة سانحة للاحتكاك بالخبرات الدولية المحترفة وتطوير مهاراتهم وقدراتهم في مجال الإبحار عبر قوارب 49 الشراعية، حيث سيكون على الثنائي الفوز بالبطولة الفاصلة في أبوظبي من أجل ضمان تأهله لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو . وكانت مؤسسة عُمان للإبحار قد وضعت هدفها من أجل الوصول لأولمبياد طوكيو 2021 بتأهيل البحّارين مصعب الهادي ووليد الكندي وعبدالرحمن المعشري وأحمد الحسني عبر المشاركة بقوارب 49 الشراعية.