استعدادا لدورة الألعاب الخليجية الثالثة بالكويت اعتمد مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد مشاركة منتخبي الصالات والشواطئ في دورة الألعاب الخليجية الثالثة المقرر اقامتها في الكويت خلال شهر مارس القادم، جاء ذلك في اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد مساء امس الاول برئاسة الدكتور سعيد بن أحمد الشحري رئيس الاتحاد وبحضور اعضاء مجلس الادارة كما تم اعتماد برنامج اعداد المنتخبين لهذه الدورة وقرر المجلس اسناد مهمة تدريب المنتخب الوطني للصالات للمدرب الجزائري مراد أبو سبت ويساعده نبيل البلوشي في هذه الدورة، حيث تم الاتفاق مبدئيا بين الطرفين.

كما قرر المجلس الغاء دوري الناشئين والشباب لهذا الموسم بسبب الأوضاع الراهنة لجائحة فيروس كورونا بناء على التشاور الذي تم مع الاندية مؤخرا في الاجتماع المشترك .

وفي اطار الاهتمام بالحكام قرر المجلس إقامة ندوة لحكام الاتحاد خلال الفترة القادمة فبل انطلاق المسابقات المحلية، حيث سيتم تحديد موعد اقامتها خلال الفترة القادمة وسوف يحاضر فيها المحاضر الاسيوي صالح عاشور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الاسيوي لكرة اليد، كما تم تحديد يوم 23 فبراير القادم موعدا لتكريم حكام الاتحاد بالتزامن مع ختام مسابقة درع الوزارة العاشرة .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتحاد اليد يتعاقد مع المدرب الجزائري مراد أبوسبت ويعتمد برنامج إعداد منتخبي الصالات والشواطئ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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