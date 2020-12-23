بعد تأجيل لقاء القمة.. تقديم موعد مباراة الاتحاد والأهلي إلى 28 ديسمبر

قررت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة تأجيل موعد مباراة الاتحاد وانبى التي كان مقررا إقامتها مساء الأحد المقبل إلى أجل غير مسمى، وتقديم موعد مباراة الاتحاد مع الأهلي لتقام مساء الاثنين 28 ديسمبر بدلا من11 يناير.

وخاص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري مباراته الأخيرة أمام نادي سموحة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

وافتتح حسام حسن التسجيل لـ سموحة في الدقيقة 29، بعدما مرر له التونسي رفيق كابو الكرة من الجهة اليمنى.

وعادل الإيفواري رزاق سيسيه النتيجة سريعًا للاتحاد في الدقيقة 31 بهدف رائع من صناعة لزميله عمار حمدي، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وشارك حسام عاشور مع فريقه الجديد الاتحاد السكندري للمرة الأولى، وأشركه مدربه حسام حسن بديل في الدقيقة 83 بدلًا من خالد قمر.

وغاب حسام عاشور عن مباراة الاتحاد السكندري في الجولة الأولى أمام بيراميدز.

وانتقل حسام عاشور للاتحاد السكندري في فترة الانتقالات الماضية، بعد انتهاء عقده مع النادي الأهلي.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الاتحاد السكندري للنقطة الرابعة في المركز الرابع، وتحصل سموحة على نقطته الثانية ليتواجد في المركز العاشر.