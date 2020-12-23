شاهد.. لاعب المريخ السوداني يحتفل بـ التوكتوك بعد هدفه الثالث في إنيمبا

حقق المريخ السوداني، فوزًا كبيرًا ومستحقًا بتغلبه على ضيفه إنيمبا النيجيري، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الهلال بأم درمان، في إطار ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويدين المريخ بالفضل لنجمه الأول، سيف تيري، الذي سجل ثلاثية الفريق في شباك إنيمبا، في الدقائق 6، و44، و88، من عمر اللقاء، ليضع الفريق السوداني، قدمًا في دور المجموعات لدوري الأبطال.
وشهدت المباراة احتفالا غريبا من اللاعب سيف تيري بعد تسجيل الهدف الثالث من خلال التوكتوك.
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