تعادل الأولمبي مع شبيبة القيروان بالدوري التونسي

خطف الأولمبي الباجي نقطة ثمينة من ضيفه شبيبة القيروان، بعدما تعادل معه في الوقت القاتل 1 / 1 اليوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية لبطولة الدوري التونسي لكرة القدم.
بادر شبيبة القيروان بالتسجيل عبر لاعبه عمر بوراوي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، فيما تعادل الأولمبي الباجي في الدقيقة السابعة من الوقت الضائع للشوط الثاني عن طريق مراد الهذلي.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد الأولمبي الباجي إلى خمس نقاط في المركز السادس بترتيب المسابقة، فيما حصد شبيبة القيروان أول نقطة في المسابقة خلال الموسم الحالي في المركز الثالث عشر (قبل الأخير).
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